Stand: 16.05.2019 06:40 Uhr

Wolf bei Unfall am Stadtrand von Rostock getötet

Bei einem Wildunfall in der Nähe von Papendorf am Stadtrand von Rostock ist am Mittwochabend ein Wolf von einem Pkw erfasst und getötet worden. Der 49-jährige Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Wolf war sofort tot

Der etwa eineinhalb Jahre alte Wolfsrüde war gegen 19 Uhr unvermittelt aus einem Rapsfeld auf die Straße zwischen Niendorf und Buchholz gelaufen und nach dem Zusammenprall mit dem Auto sofort tot. Noch am Unfallort wurde der Kadaver von einem Jäger und Experten der Umweltbehörde begutachtet und sichergestellt.

14.5. Forum - Wie umgehen mit dem Wolf NDR 1 Radio MV - Forum aktuell - 14.05.2019 20:10 Uhr Autor/in: Küntzer,Petra In MV gibt es 6 Rudel und einige Einzeltiere. Bauern- und Jagdverband wollen Wölfe ins Jagdrecht aufnehmen, Wolfexperten sagen, es ist noch Platz für mehr Wölfe im Land.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Kadaver wird untersucht

Der mit 1,50 Metern Länge und mit einer Risthöhe von 65 Zentimetern erfasste Rüde sei für sein Alter sehr groß, hieß es. Er soll jetzt im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung genauer untersucht werden. Die DNA-Analyse soll Aufklärung bringen, ob der Wolf zu einem hiesigen Rudel gehörte oder von außerhalb kam.

Landwirt filmte Wolf

Erst vor Kurzem war ein Wolf auf der Autobahn 24 bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) überfahren und getötet worden. Ein Landwirt hatte zuvor mit seinem Handy Aufnahmen von einem mutmaßlichen Wolf gemacht. Dieser streifte in der Nähe der Autobahn durch eine Milchvieh-Anlage.

Das Wolfs-Comeback in Mecklenburg-Vorpommern





























Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.05.2019 | 06:00 Uhr