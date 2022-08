Stand: 21.08.2022 15:33 Uhr Wohnungsverband fordert Fonds für klamme Unternehmen

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) fordert mit Blick auf die steigenden Heiz- und Gaskosten einen Stützungsfonds für Wohnungsunternehmen, die in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. "Was sich da derzeit abspielt, ist schwer zu erfassen, kaum zu bezahlen und schürt die Verunsicherung bei Mieterinnen und Mietern sowie Vermietern in Mecklenburg-Vorpommern", teilte VNW-Direktor Andreas Breitner mit. Er kritisierte, dass die Wohnungswirtschaft nicht zu dem für Montag in Rostock geplanten Energiegipfel eingeladen wurde. Sorgen bereiteten dem VNW Rückmeldungen von Mitgliedsunternehmen, wonach Mieter verhalten auf Aufrufe zur freiwilligen Erhöhung der Heizkostenvorauszahlung reagierten. Das bringe die Unternehmen in eine schwierige finanzielle Lage. | 21.08.2022 15:32

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.08.2022 | 16:00 Uhr