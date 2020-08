Stand: 24.08.2020 04:35 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wohnungsunternehmen: Landeshilfe lässt auf sich warten

Die kommunalen Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern warten immer noch auf Hilfe vom Land. Von den zugesagten 25 Millionen Euro für Schulden aus dem DDR-Wohnungsbau ist bisher noch kein Geld geflossen. Offenbar gibt es Bedenken seitens der EU, die darin einen Wettbewerbsvorteil für die kommunalen Wohnungsunternehmen gegenüber anderen sieht.

SPD: CDU blockiert Rettungspaket

Das Problem sei komplex und auf die Schnelle nicht lösbar, so das Finanzministerium in Schwerin. Die Bundes-SPD habe dieses Problem mit einem Rettungspaket lösen wollen, doch dieses werde in Berlin von der CDU blockiert, heißt es aus der SPD-Landtagsfraktion.

CDU verweist auf Millionen-Entlastung

Die CDU hält dagegen: Das sei Unsinn, so der Bundestags-Abgeordnete Eckhardt Rehberg aus Mecklenburg-Vorpommern. Jährlich würden die Kommunen im Nordosten mit mehr als 70 Millionen Euro entlastet, wenn der Bund künftig 75 Prozent der Kosten für Unterkunft und Heizung der Hartz-IV-Empfänger übernimmt. Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern erwarteten aber, dass sich das Land an sein Versprechen halte, so der Städte- und Gemeindetag MV.

Weitere Informationen Neubrandenburg: Bedenken gegen Immobiliengeschäft Das Landesinnenministerium hegt weiter Bedenken gegen ein Immobiliengeschäft des Neubrandenburger Wohnungsunternehmens Neuwoges. Das hatte 2019 ein privates Bauprojekt ohne Ausschreibung angekauft. mehr Schwerin: Streit über sozialen Wohnungsbau In Schwerin gibt es massive Diskussionen um den Bau neuer Sozialwohnungen. Mehrere Mitglieder des Bauausschusses kritisierten das Konzept der Stadt als lückenhaft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 24.08.2020 | 06:00 Uhr