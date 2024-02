Wohnungsbrand in Waren verursacht rund 300.000 Euro Schaden Stand: 22.02.2024 05:30 Uhr Als die Feuerwehrleute am Brand in Waren eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Mehrere Mieter, auch aus Nachbarhäusern, wurden in Sicherheit gebracht.

Als die Freiwillige Feuerwehr Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sowie die Beamten des Polizeihauptreviers am Brandort, einem Wohnhaus mit drei Etagen ankamen, quoll dichter Rauch aus den Fenstern im ersten Obergeschoss. Kurz darauf waren auch Flammen in dieser Wohnung erkennbar. Der Mieter sowie die Mieter der Wohnung im Erdgeschoss konnten durch die Polizeibeamten in Sicherheit gebracht werden. Kurz darauf öffnete die Feuerwehr die Wohnung im Dachgeschoss, in der sich glücklicherweise niemand aufhielt. Zeitgleich evakuierte die Polizei sieben Bewohner aus angrenzenden Häusern, da ein Übergreifen des Feuers nicht auszuschließen war. Um kurz vor 23 Uhr war das Feuer gelöscht.

Mieter ließ den Herd an

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich ein 29-jähriger Mieter in seiner Küche etwas gekocht und dann vergessen, den Herd abzuschalten. Dadurch gerieten die Küche und anschließend die Wohnung in Brand. Das Dachgeschoss sowie die Räume im Erdgeschoss wurden durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Alle drei Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter kamen vorerst bei Bekannten unter. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. Während der Löscharbeiten, an denen 42 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren beteiligt waren, musste die Strandstraße für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

