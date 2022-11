Stand: 06.11.2022 06:40 Uhr Wohnungsbrand in Malchin: Mann vergisst Kochtopf auf Herd

Zu einem Brand in einer Wohnung ist es am Sonnabend in Malchin gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 34-Jähriger offenbar seinen Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen und so das Feuer ausgelöst. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden, die Wohnung des Mannes ist gegenwärtig aber nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten im Anschluss zurück in ihre Wohnungen. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Die Polizei ermittelt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

