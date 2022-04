Wohnschiff soll aus Wismarer Hafen geschleppt werden Stand: 11.04.2022 08:36 Uhr Das ehemalige Kreuzfahrtschiff "Superstar Libra" soll aus dem Wismarer Hafen geschleppt werden. Hier war es einmal als Unterkunft für Werftangestellte gedacht. Zukünftig könnte das Wohnschiff dann in Griechenland liegen.

Das Schiff liegt seit etwa drei Jahren in Wismar, auf ihm sollten Werftarbeiter der MV-Werften untergebracht werden. Die Superstar Libra war zwischenzeitlich nicht mehr als Schiff sondern als Abfall eingestuft und sollte in der Türkei abgewrackt werden. Dafür hatte aber die Genehmigung vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie gefehlt. Dadurch hatte sich der Schlepp monatelang verzögert. Nun soll das Schiff doch wieder als Wohnschiff genutzt werden - in Griechenland.

Ehemaliges Kreuzfahrtschiff ist rund 30 Jahre alt

Die 200 Meter lange "Superstar Libra" wurde als Kreuzfahrtschiff vor rund 30 Jahren gebaut. Bevor es in Wismar als Wohnschiff in Betrieb genommen wurde, hatte es noch einen neuen Farbanstrich bekommen. Außerdem wurde das Unterschiff ausgebessert. Eine werfteigene Landstromanlage versorgte die "Superstar Libra", das Abwasser wurde direkt in die Kläranlage der Stadt gepumpt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.04.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schiffbau