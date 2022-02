Wohlfahrtsverband warnt: Pflegenotstand in MV durch Impfpflicht Stand: 03.02.2022 13:23 Uhr Die bereits beschlossene Impfpflicht für Beschäftige in Klinken und der Pflege ab Mitte März gerät immer stärker in die Kritik. Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Mecklenburg-Vorpommern warnt vor Lücken bei der Versorgung von Pflegebedürftigen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband - die Dachorganisation im Sozialbereich - fürchtet, dass sich durch die Impfpflicht die Personalsituation weiter zu Lasten der Pflegebedürftigen verschlechtern könnte. Die Versorgung der vulnerablen Gruppen sei massiv gefährdet, sagte der Verbandsvorsitzende Friedrich Wilhelm Bluschke am Donnerstag. "Die ohnehin knappe Personalsituation in der Pflege, Eingliederungshilfe und im gesamten Gesundheitsbereich wird sich weiter verschärfen", so Bluschke weiter.

Ungeimpfte Pflegebeschäftigte werden freigestellt

Ab Mitte März gilt, dass Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen, das sich nicht impfen lässt, kurzfristig freigestellt wird und mit der Kündigung rechnen muss. Die geplante Impfpflicht habe nicht zu einer größeren Impfbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen geführt. "Wir gehen davon aus, dass es früher oder später zu Ausfällen im Personal kommen wird, durch Tätigkeitsverbote, Abwanderung oder Kündigung", so Bluschke. Ein Versorgungsnotstand müsse aber in jedem Fall verhindert werden.

Politik muss Kollaps verhindern

Die Politik müsse offene Fragen klären und einen Kollaps des Systems verhindern. Eine Umkehr bei der Impfpflicht fordert Bluschke nicht - im Gegenteil: Impfen sei die moralische Pflicht eines jedes Einzelnen, um aus der Pandemie zu kommen.

