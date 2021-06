Stand: 26.06.2021 08:21 Uhr Wöbbelin: Rauch über Waldgebiet

Bei Wöbbelin ist am Freitagabend erneut Rauch aus dem Waldgebiet aufgestiegen, in dem es vor einer Woche gebrannt hat. Die Brandwache der Landesforstanstalt und die Feuerwehr entschieden, dass die Feuerwehr dennoch nicht ausrücken muss, da trotz des Rauches kein Feuer auszumachen war. Die Landesforst kündigte an, dreimal täglich um das gefährdete Waldstück herum Streife zu fahren. Laut Einsatzleitstelle ist die Lage vor Ort unter Kontrolle. | 26.06.2021 08:21