Woche gegen Rassismus - Eröffnung erstmals in Schwerin

Stand: 20.03.2023 05:47 Uhr

Die bundesweiten Wochen gegen Rassismus werden in diesem Jahr erstmals in Schwerin feierlich eröffnet. Die Auftaktveranstaltung findet am Montag im Schloss statt, dem Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern.