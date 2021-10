Stand: 11.10.2021 06:55 Uhr Woche der seelischen Gesundheit im Kreis Mecklenburgische Seenplatte

In der Mecklenburgischen Seenplatte beginnt heute die "Woche der seelischen Gesundheit". Unter dem Titel „Gemeinsam über den Berg“ stehen bei der bundesweiten Aktion in diesem Jahr besonders Familien im Fokus. Gerade Familien seien es, die durch die Auswirkungen der Coronakrise vor eine große Belastungsprobe gestellt werden, sagt die Psychiatriekoordinatorin des Landkreises, Enrica Rebstock. In der gesamten Woche bietet der Landkreis Seminare, Workshops, Filmvorführungen und Begegnungsmöglichkeiten an. Es geht zum Beispiel um Themen wie Drogen und problematischen Medienkonsum bei Jugendlichen, aber auch darum, wie Familien Konflikte gewaltfrei lösen können. In diesem Jahr werden zum ersten Mal auch Online-Veranstaltungen angeboten. Hier gibt es das Programmheft zum Download. | 11.10.2021 06:55

