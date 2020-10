Stand: 09.10.2020 11:00 Uhr Woche der Nachhaltigkeit auf Rügen beginnt

Das Bewusstsein für die Natur und Kultur vor der Haustür schärfen, das ist das Ziel der Rügener Woche der Nachhaltigkeit, die heute beginnt. Insgesamt knapp 30 Angebote auf Rügen und Hiddensee - von Orts- und Waldführungen über Baumpflanzungen und gemeinsames Müllsammeln am Strand bis hin zu Lesungen regionaler Buchverlage - werden angeboten. Zum sechsten Mal gibt es die Rügener Woche der Nachhaltigkeit. Erstmals aber muss in diesem Jahr die Abschlussveranstaltung, der Markt der nachhaltigen Alternativen in Prora, coronabedingt ausfallen. | 09.10.2020 11:00