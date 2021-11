Stand: 23.11.2021 07:23 Uhr Witzin: Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Transporter

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war die 55-Jährige auf der B104 in Witzin bei Sternberg frontal mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Der Transporterfahrer erlitt leichte Verletzungen, die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt, die B104 war mehrere Stunden voll gesperrt. | 23.11.2021 07:10