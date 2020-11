Stand: 12.11.2020 07:10 Uhr Witzin: 70-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eine 70-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Witzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) getötet worden. Die Frau sei noch am Mittwoch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin wollte mit ihrem Wagen auf der B 104 zum Überholen ausscheren und touchierte dabei ein anderes bereits überholendes Auto. Die 70-Jährige hielt an und begab sich zum Heck ihres Autos, als ein weiteres Fahrzeug in das stehende Auto fuhr und die Frau tödlich verletzte. | 12.11.2020 07:09