Wittendörp: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bei Wittendörp (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind drei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren zwei Autos an einer Kreuzung im Ortsteil Luckwitz zusammengestoßen. Beide Wagen wurden durch die Wucht des Zusammenpralls in die Straßengräben geschleudert. Zwei Autofahrerinnen sowie ein Beifahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die Unfallursache war vermutlich ein Vorfahrtsfehler, wie die Polizei weiter mitteilte. | 09.07.2021 14:55