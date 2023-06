Stand: 23.06.2023 14:54 Uhr Wittenburg: Warnstreik bei Dr. Oetker

Vor der kommenden Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Nahrungsmittelindustrie sind die Mitarbeiter des Dr. Oetker-Werks in Wittenburg in den Warnstreik getreten. Für 10 Stunden wollen sie den Betrieb lahm legen. Die Gewerkschaft NGG und ihre Mitglieder fühlen sich von dem bisherigen Angebot der Arbeitgeber nach eigener Aussage provoziert. Diese bieten nach Gewerkschaftsangaben für 24 Monate Laufzeit einmalig 1.000 Euro und 5,2 Prozent mehr Lohn ab Juni, plus 3 Prozent ab kommendem April. Die Arbeitnehmer fordern bei 12 Monaten Laufzeit 450 Euro mehr. Das entspreche einer Steigerung von 15 Prozent. Sie begründen ihre Forderung mit der hohen Inflation und den vorangegangenen niedrigen Lohnabschlüssen. Auch beim Pfanni-Werk in Stavenhagen soll in den kommenden Tagen weitere Warnstreiks geben.

