Wittenburg Village: Investoren halten am Projekt fest

Im ersten Halbjahr 2021 soll für das Großprojekt Wittenburg Village der Bauantrag gestellt werden. Die Investoren planen weiterhin rund 100 Ferienhäuser, ein Schwimmbad und ein Outlet-Center auf dem Areal an der A24. Erst jüngst haben sich Vertreter der Investorengruppe um das Unternehmen van der Valk und Architekten sowie mögliche Betreiber des Outlet-Centers beraten und abgestimmt.

Noch einige offene Punkte

Derweil laufen in der Stadtverwaltung in Wittenburg weiter die Arbeiten am Bebauungsplan. Dafür müssen noch offene Punkte wie ein Schallschutzgutachten sowie die Verkehrsplanung rund um das Wittenburg Village eingearbeitet werden. Sobald der Plan vorliegt, wird darüber in der Stadtvertretung abgestimmt.

Große Wasserfläche rund um Ferienhäuser geplant

Aktuelle Architektenentwürfe sehen im Feriendorf eine große Wasserfläche vor. Sämtliche 100 Ferienhäuser sollen direkt am Wasser liegen. Beim Entwurf des Outlet-Centers seien noch Gestaltungsfragen anzupassen, sagte ein Sprecher. Trotz der Corona-Pandemie halte man am Wittenburg Village fest.

