Stand: 15.12.2022 10:25 Uhr Wittenburg: Unfall mit Verletztem - A24 zeitweise gesperrt

Ein Auffahrunfall hat am frühen Donnerstagmorgen in Westmecklenburg zu einer Sperrung der A24 Berlin-Hamburg in Richtung Berlin für zwei Stunden geführt. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen bei Wittenburg zwei Autos zusammen. Ein 37-jähriger Mann wurde leicht verletzt und in eine Klinik nach Schwerin gebracht. Die drei weiteren Insassen blieben unverletzt. Die genaue Unfallursache sei noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.12.2022 | 08:30 Uhr