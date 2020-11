Stand: 26.11.2020 08:11 Uhr Wittenburg: Neuer Bürgermeister Greger vereidigt

Gut sieben Wochen nach dem überraschenden Ausgang der Bürgermeisterwahl in Wittenburg hat der neue Bürgermeister am Mittwochabend seinen Amtseid abgelegt. Christian Greger (CDU) hatte sich gegen Amtsinhaberin Margret Seemann (SPD) durchgesetzt. Der 31-jährige Marine-Offizier wolle das Wir-Gefühl in der Stadt wieder stärken - eine Herzensangelegenheit sei für ihn die Belebung der Innenstadt. Sein Amt wird der neue Bürgermeister im Januar antreten. | 26.11.2020 08:10