Wittenburg: Bürgermeisterin Seemann muss in Stichwahl

Die amtierende Bürgermeisterin von Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Margit Seemann (SPD), hat bei der Bürgermeisterwahl in der 5.000-Einwohner-Stadt die absolute Mehrheit verfehlt, wie die Wahlleitung am Sonntagabend mitteilte. Demnach entfielen auf Seemann 49,1 Prozent der Stimmen. Die 59-Jährige muss nun in der Stichwahl in zwei Wochen gegen CDU-Kandidat Christian Greger antreten, der auf 43,5 Prozent kam. Zwei weitere Einzelbewerber kamen auf 4 und 3,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 57 Prozent. | 20.09.2020 19:41