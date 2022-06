Stand: 08.06.2022 14:50 Uhr Wismarer Maaßen wird Trainer des FC Augsburg

Enrico Maaßen wird nach Medienberichten sehr wahrscheinlich der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der 1984 in Wismar geborene Maaßen kommt nach Angaben des Kickers für 300.000 Euro von Borussia Dortmund. Dort war er zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft, die er als Meister in die Dritte Liga geführt und dann dort auch die Klasse gehalten hat. Vor seiner Trainerkarriere spielte er in Grevesmühlen, Bobitz, bei Anker Wismar, der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock und dem Greifswalder SV 04. | 08.06.2022 14:50