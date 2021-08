Wismarbuchtschwimmen startet mit 150 Schwimmern

Stand: 29.08.2021 08:08 Uhr

Heute findet in der Wismarbucht das 27. Wismarbuchtschwimmen statt. Siegerehrung ist am Nachmittag. Die ersten Schwimmer werden bereits nach 45 Minuten am Ziel in Hohen Wieschendorf erwartet.