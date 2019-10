Stand: 25.10.2019 05:54 Uhr

Wismar stimmt Kostensteigerung bei Bahnprojekt zu

Die Stadtvertreter von Wismar haben der Kostensteigerung beim Millionenprojekt der Deutschen Bahn zugestimmt. Nach langer Debatte hat sich die Bürgerschaft am Donnerstagabend dafür ausgesprochen, die höheren Kosten mitzutragen. Die Eisenbahn-Überführung wird mehr als doppelt so teurer wie ursprünglich geplant. Allerdings haben die Stadtvertreter auch keine Wahl. Nach dem sogenannten Eisenbahnkreuzungsgesetz, das den Bau und die Finanzierung von Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen regelt, ist Wismar verpflichtet, sich an den Kosten zu beteiligen. Und zwar gemeinsam mit Bahn und Bund zu je einem Drittel.

Videos 02:28 Nordmagazin 13.06.2018: Großprojekt der Bahn in Wismar Nordmagazin In Wismar haben die Bauarbeiten für ein Großprojekt der Deutschen Bahn begonnen. Für ursprünglich 26 Millionen Euro werden zwei Bahnübergänge durch eine Eisenbahnüberführung ersetzt. Video (02:28 min)

Mehrkosten von 2,3 Millionen Euro für Wismar

Die Fraktion Die Linke sprach von einer Ohnmacht der Bürgerschaft. Man sei gezwungen, mitzumachen. Die FDP befürchtet weitere Kostensteigerungen. Bausenator Michael Berkhahn (CDU) sagte, die Planer der DB Netz AG hätten versichert, dass diesmal ein ausreichender finanzieller Puffer eingebaut worden sei. Die Gesamtkosten sind von ursprünglich 23 Millionen Euro auf 52 Millionen Euro gestiegen. Damit erhöht sich der Anteil der Hansestadt auf jetzt 17,5 Millionen Euro. Mit Hilfe von Fördermitteln muss Wismar noch 2,3 Millionen Euro bezahlen. Ein Grund für die Kostensteigerung ist laut Deutsche Bahn die Entwicklung der Baupreise.

Eines der größten Bauprojekte der Stadt

Für Wismar ist es eines der größten Bauprojekte. In der Nähe des Wismarer Bahnhofs baut die Bahn eine dreigleisige Eisenbahnbrücke - bislang gibt es dort einen beschrankten Bahnübergang. Nun werden Straße und Gehweg unter den Gleisen hindurch geführt. Die Arbeiten haben 2018 begonnen und sollen bis 2021 abgeschlossen sein.

