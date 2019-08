Stand: 15.08.2019 09:40 Uhr

Wismar feiert traditionelles Schwedenfest

In Wismar wird noch bis Sonntag das traditionelle Schwedenfest gefeiert. Mit dem Schwedenfest erinnert die Hansestadt an die Epoche zwischen 1648 und 1803, in der sie offiziell zum Königreich Schweden gehörte. Zum 20. Jubiläum erwartet die Stadt rund 100.000 Besucher. Am Donnerstagvormittag wurde am Alten Hafen und in der Innenstadt der Jahrmarkt eröffnet. Ab 18 Uhr spielen auf dem Marktplatz Wismarer Musiker. Dort wird am Freitagabend auch ein Feuerwerk veranstaltet. Höhepunkt des Festes ist am Sonnabend die Sommertour von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin. Stargast ist in diesem Jahr Àlvaro Soler.

Stadt wird noch einmal "besetzt"

Den historischen Teil des Schwedenfestes bestreiten in diesem Jahr rund 120 Darsteller aus Schweden. Sie werden die Stadt noch einmal symbolisch besetzen. Geplant sind ein Feldlager auf dem Markt und militärhistorische Vorführungen. In historischen Kostümen sollen möglichst viele Besucher am Sonnabend ab 18.30 Uhr auch zur Einlösung der Stadtwette auf den Marktplatz kommen. Die NDR 1 Radio MV-Frühaufsteher Susanne Grön und Marko Vogt haben gewettet, dass die Stadt es nicht schafft, 50 königlich gekleidete Paare vor der Sommertour-Bühne zu versammeln. Falls doch, gewinnt der DRK-Seniorentreff in Wismar 1.000 Euro. Am Sonntag starten der Schwedenlauf mit voraussichtlich mehr als 1.000 Läufern und der große bunte Festumzug durch die Innenstadt.

Erfolgreiche Stadtwette 2018

Im vergangenen Jahr kamen an den vier Veranstaltungstagen nach Angaben der Polizei mehr als 120.000 Besucher zum Schwedenfest. Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger versammelten sich als Vampire und Werwölfe verkleidet vor der Sommertour-Bühne, wodurch die Stadt die Wette gewann. Der Behindertensportverein Wismar bekam dafür 1.000 Euro Siegprämie.

