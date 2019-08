Stand: 17.08.2019 23:00 Uhr

Wismar feiert den Sommer mit Álvaro Soler

Die NDR Sommertour war auch in diesem Jahr wieder zu Gast auf dem Schwedenfest in Wismar und hat mit Álvaro Soler spanisches Temperament in die Hansestadt gebracht. Der charmante Deutsch-Spanier sorgte mit seinen Hits bei 15.000 Zuschauern für beste Sommerlaune. Die Sommertour wurde auch dieses Mal von den Frühaufstehern Marko Vogt und Susanne Grön präsentiert.

Wismar singt und tanzt durch den Abend

Mit seiner Band und einer Dance-Crew brachte der Senkrechtstarter ganz viel Freude und spanisches Feuer auf den Marktplatz der Hansestadt. Seine Hits "La Libertad", "El mismo sol" und "La Cintura" hatte er natürlich mit im Gepäck. Dazu gab es ruhige Momente - Álvaro Soler solo am Klavier mit ganz viel Gefühl. Damit überraschte und begeisterte er das Publikum zugleich. Der selbst ernannte "Mister Sommerhit" hatte die Wismarer fest im Griff. Sein Latino-Pop brachte jeden zum Mittanzen. Den krönenden Abschluss lieferte Álvaro Soler mit seinem Hit "Sofia".

Erinnerung an die schwedische Vergangenheit

Mit dem traditionellen Schwedenfest erinnert die Hansestadt Wismar in diesem Jahr zum 20. Mal an ihre skandinavische Vergangenheit. 155 Jahre lang war Wismar immer wieder Teil des schwedischen Königreichs. Im Mittelpunkt des Festes stehen ein bunter Jahrmarkt und musikalische Unterhaltung auf dem Marktplatz. Das Schwedenfest in Wismar gilt als das größte seiner Art außerhalb Schwedens.

Auch bei der Stadtwette ging es um die schwedische Vergangenheit von Wismar. Die Frühaufsteher haben gewettet, dass die Wismarer es nicht schaffen, 50 königlich gekleidete Paare vor der Sommertour Bühne zu versammeln. Doch die Wismarer haben sich royal ins Zeug gelegt und sogar 81 Königspaare präsentiert. Unterstützung gab es vom Mecklenburgischen Staatstheater, das seinen Fundus für die Wismarer geöffnet hat. Schiedsrichter Nils Söhrens und Wettpate Leif Tennemann riefen gemeinsam den Sieg aus. Damit ist die Stadtwette gewonnen und 1.000 Euro gehen an den Seniorentreff des Deutschen Roten Kreuzes in der Hansestadt.

Gute Laune auch mit der NDR Partyband

Das Dirty Royal Orchestra sorgte mit Hit-Medleys und einer abwechslungsreichen Bühnenshow für beste Feierlaune bei den Besuchern der Sommertour. Die Partyband aus Hamburg besteht aus zehn Musikern, die den "Funk im Tank" haben - zur Aufführung kommt eine Mischung der besten Songs der Popgeschichte.

