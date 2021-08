Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Wismar: Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Wismarer Mehrfamilienhaus sind ein Mieter und eine Polizistin leicht verletzt worden. Sie hatten Rauchgase eingeatmet. Das Feuer war am frühen Dienstagmorgen in der obersten Etage des viergeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Rettungskräfte brachten 33 Menschen in Sicherheit. Nach etwa zwei Stunden war der Brand gelöscht. Vier Wohnungen sind laut Polizei nicht mehr bewohnbar, der Schaden liegt bei etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. | 10.08.2021 07:31