Stand: 08.11.2020 17:21 Uhr Wismar: Zwei Schiffe bei Nebel kollidiert

In der Ostsee vor Wismar sind am Sonntagmorgen im dichten Nebel zwei Schiffe kollidiert. Ein aus dem Hafen Wismar auslaufendes Schiff aus Antigua konnte einem einlaufenden Schiff aus Norwegen nicht mehr ausweichen. Beide stießen an ihren Backbordseiten zusammen. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist nach Angaben der Wasserschutzpolizei noch nicht bekannt. Bisher seien nur äußerlich Kratzer und kleinere Dellen an beiden Schiffen festgestellt worden, hieß es. | 08.11.2020 17:21