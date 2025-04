Wismar: Zwei Männer bei Messerangriff verletzt Stand: 16.04.2025 10:07 Uhr In Wismar hat es am Dienstagabend eine Messerstecherei gegeben. Zwei Menschen wurden dabei verletzt und kamen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Laut Staatsanwaltschaft Schwerin sind die beiden Opfer 16 und 31 Jahre alt. Die beiden Männer sollen durch ein Messer verletzt worden sein, ob durch Schnitte oder Stiche ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt.

Polizei spricht von zwei Angreifern

Gefahndet wurde in der Nacht nach zwei Angreifern. Inzwischen befindet sich ein mutmaßlicher Angreifer in Haft. Er ist 28 Jahre alt. Die Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen dauert weiter an. Im Laufe des Tages sollen zudem Zeugen vernommen werden, so der zuständige Staatsanwalt.

Zweiter Messerangriff innerhalb weniger Tage

Erst am Wochenende zuvor kam es vor einer Bar in Wismar zu einer Auseinandersetzung bei der ein 57 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt wurde. Der 40-Jährige verletzte auf seiner Flucht zudem einen weiteren Mann mit einer Reizgas-Pistole.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg