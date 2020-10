Stand: 03.10.2020 14:43 Uhr Wismar: Zwei Kreuzfahrtschiffe legen an

In Wismar legen an diesem Wochenende gleich zwei Kreuzfahrtschiffe an. Am Sonnabendmorgen machte die "Hanseatic Inspiration" für mehrere Stunden fest. An der gleichen Stelle wird am Sonntag die "MS Europa 2" erwartet. Sie ist derzeit auf dem Weg durch den Nord-Ostsee-Kanal und lag am Freitag bereits in Rostock vor Anker. Beide Schiffe gehören zu "Hapag Lloyd Cruises". Die Reederei hatte Ende Juli einen Neustart mit Kreuzfahrten gewagt und Rundreisen durch den Ärmelkanal sowie die Nord- und Ostsee angeboten. | 03.10.2020 14:43