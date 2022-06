Stand: 05.06.2022 10:34 Uhr Wismar: Zwei Brände im selben Haus

Gleich zweimal hat es seit Samstagabend in einem Haus in der Wismarer Altstadt gebrannt. Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Feuers im Heizungsraum einer Wohnung gerufen. Wie die Polizei mitteilte, wurde es schnell gelöscht. In der Nacht gegen 2:30 Uhr gab es den zweiten Alarm im selben Haus. Ein Feuer wütete im zweiten Obergeschoss und beschädigte auch das Dach. Verletzt wurde niemand, da die Bewohner das Haus schon verlassen hatten. Ermittler äußerten den Verdacht, dass sich das erste Feuer möglicherweise durch die Lüftungsanlage im Haus ausgebreitet hat. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eine Million Euro. | 05.06.2022 10:33