Wismar: Wonnemar-Betreibe weist Rassimsusvorwürfe zurück Stand: 27.10.2022 18:25 Uhr In Wismar sollen zwei Frauen wegen ihrer Kleidung aus dem Spaßbad Wonnemar geflogen sein. Die Frauen muslimischen Glaubens hatten lange Badeanzüge getragen.

Am 11. Oktober soll ein Bademeister des Spaßbades Wonnemar in Wismar vier Burkini-Trägerinnen des Bades verwiesen haben. Mehrere Zeugen und Zeitungen haben dem Bad darauf Rassismus vorgeworfen. Der Geschäftsführer und seine Anwälte haben die Vorwürfe nun zurückgewiesen. Es handle sich dabei um eine Verleumdungs-Kampagne der regionalen Presse, so Wonnemar-Anwalt.

Sportbekleidung statt Burkini

Um das zu beweisen, zeigten die Anwälte mehrere, stark verpixelte Überwachungsvideos ohne Tonspur. Sie sollen zeigen: Es habe keinen Konflikt zwischen Bademeister und Burkini-Trägerinnen gegeben. Zudem seien die Frauen nicht im Burkini, sondern in Sportkleidung in das Bad gekommen. Das verletze die deutschlandweit geltenden Sicherheits- und Hygieneschutzmaßnahmen. Daraufhin habe der Bademeister einschreiten müssen, so die Bertreiber. Während der Pressekonferenz gab es hitzige Diskussionen zwischen Anwälten und Journalisten. Mehrfach wurde den Anwälten eine bewusste Täuschung vorgeworfen. Das Thema wird am Donnerstagabend auch in der Wismarer Bürgerschaft behandelt.

