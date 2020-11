Stand: 18.11.2020 09:37 Uhr Wismar: Weitere Corona-Fälle am Hanse-Klinikum

Am Sana Hanse-Klinikum in Wismar sind am Dienstag sechs weitere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem bereits am Montag das Virus bei einer Mitarbeiterin nachgewiesen worden war. Auch drei Patienten wurden positiv getestet, insgesamt sind es nun acht. Die Klinikleitung hat vorsorglich Tests für rund 100 Mitarbeiter angeordnet. | 18.11.2020 09:37