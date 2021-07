Stand: 02.07.2021 07:33 Uhr Wismar: Tankstellenkunde vereitelt Überfall

In Wismar hat am Donnerstagabend ein Mann versucht eine Tankstelle zu überfallen. Mit vorgehaltener Waffe forderte er Geld aus der Kasse. Als ein Tankstellenkunde bemerkte, dass der Räuber keine scharfe Waffe, sondern lediglich eine Schreckschusspistole hatte und ihn darauf ansprach, gab dieser zwei Schüsse in die Luft ab und floh. Die Polizei sucht jetzt nach dem etwa 20 Jahre alten Mann. Verletzt wurde bei dem versuchten Überfall in Wismar niemand. | 02.07.2021 07:28