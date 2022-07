Stand: 03.07.2022 12:49 Uhr Wismar: Sieger der Kubb-Europameisterschaft aus der Schweiz

Das Schweizer Team "Breitizone" ist in Wismar Europameister in Kubb geworden - also in der Sportart, die vielen auch als Wikingerschach bekannt ist. Im Wismarer Bürgerpark hatten seit Donnerstag fast 400 Kubb-Spieler aus 13 Nationen auf 120 Feldern gespielt. Mit den "Kubb'Ings" war auch ein Team dabei, das sich vor 13 Jahren in Wismar gegründet hatte und zwischenzeitlich mehrfach Welt- und Europameister war. Dieses Mal haben sie Platz vier belegt. | 03.07.2022 12:49

