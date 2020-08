Stand: 06.08.2020 12:43 Uhr

Wismar: Segelkutter mit elf Menschen gekentert

In der Wismarbucht ist ein Segelkutter gekentert, elf Menschen fielen ins Wasser. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mehrere Boote kamen den über Bord Gegangenen zu Hilfe. Der Kutter wurde in den Hafen Wismar geschleppt. Eine Gruppe von Urlaubern aus ganz Deutschland hatte ihn gemietet. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch. Wie es zur Kenterung kam, ist unklar. Die Atemalkohol-Messung beim Schiffsführer verlief negativ. | 06.08.2020 12:43