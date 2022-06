Stand: 26.06.2022 10:56 Uhr Wismar: Segeljacht "Red" beendet MidsummerSail mit Rekord

Mathias Müller von Blumencron hat mit seiner Segeljacht "Red" die in Wismar gestartete MidsummerSail gewonnen. Das Gewinnerboot erreichte das Ziel im schwedischen Töre am Sonntagmorgen. Die fast 1.700 Kilometer vom südlichsten Punkt der Ostsee zum nördlichsten schaffte die Crew in vier Tagen und 19 Stunden - das ist ein neuer Rekord bei der Regatta. Der vorherige Bestwert aus dem Jahr 2019 wurde damit fast um einen ganzen Tag unterboten. | 26.06.2022 10:52