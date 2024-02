Stand: 05.02.2024 10:50 Uhr Wismar: Schwerverletzter nach Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar ist am frühen Montagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache in der Wohnung des 69-Jährigen ausgebrochen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 58 Jahre alte Nachbarin sei leicht verletzt vor Ort medizinisch behandelt worden. Das Haus wurde den Angaben zufolge evakuiert. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

