Stand: 17.08.2022 09:30 Uhr Wismar: Mehrere Straßensperrungen zum Schwedenfest

Ab Donnerstag feiert Wismar wieder sein Schwedenfest zu dem bis Sonntag 120.000 Besucher erwartet werden. Für die umfangreichen Vorbereitungen müssen bereits am Mittwoch mehrere Straßen in der Innenstadt gesperrt werden. So ist das Parken am Marktplatz verboten und alle Zufahrtsstraßen zum Markt sind für Privatautos gesperrt. Parkverbot gilt auch in den Straßen, die vom Zentrum zum Hafen führen. Auch der große Parkplatz an der Nordseite der Marienkirche kann nicht mehr genutzt werden. Nach Angaben der Stadt sind alle Halteverbote und Straßensperren ausgeschildert. Das Ordnungsamt wird die Sperrungen regelmäßig kontrollieren. Außerdem gilt ab Freitag 8 Uhr und bis zum Veranstaltungsende auf vielen Straßen im Zentrum zum Schutz der vielen Fußgänger Tempo 30. | 17.08.2022 09:30

