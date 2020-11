Stand: 15.11.2020 19:47 Uhr Wismar: Rentnerin nach zwei Tagen gerettet

Die Polizei ist in Wismar einer 84 Jahre alten Frau zur Hilfe gekommen, die erst zwei Tage nach einem Sturz in ihrer Wohnung an ihr Telefon gelangt war. Mit schwacher Stimme habe sie nur noch ihren Nachnamen sagen können, so die Polizei. Beamte durchsuchten Datensysteme wie Meldedateien und fuhren mehrere Adressen an, die in Frage kamen. Schließlich konnten sie die Wohnung ausfindig machen und die Rentnerin rechtzeitig in eine Klinik bringen lassen. | 15.11.2020 19:47