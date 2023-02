Stand: 28.02.2023 07:03 Uhr Wismar: Produktionsstart der Thyssenkrupp-Werft erst in 2025

Die IG Metall hat besorgt auf die Verzögerung beim Aufbau der neuen Thyssenkrupp-Werft am Standort Wismar reagiert. Der Chef des IG-Metall-Bezirks Küste, Friedrich, hat den Bund aufgefordert, schnell Aufträge an das Unternehmen zu vergeben. Thyssenkrupp wollte mit seiner Sparte Marine Systems ab 2024 neben Überwasser-Schiffen auch U-Boote in Wismar bauen - so die firmeneigene Verlautbarung vom vergangenen Juni. Wegen fehlender Aufträge verschiebt die neue Thyssenkrupp-Werft den angekündigten Produktionsstart auf 2025.

