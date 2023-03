Stand: 18.03.2023 06:59 Uhr Wismar: Post-E-Auto geht in Flammen auf und setzt weitere Autos in Brand

Am Freitagabend ist ein elektrisches Zustellfahrzeug der Post im Gewerbegebiet in Wismar in Flammen aufgegangen. Laut Polizei breitete sich das Feuer außerdem auf weitere Autos und ein Vordach aus. Insgesamt wurden 17 E-Autos beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 750.000 Euro. Wegen des großen Schadens könne es in den nächsten Tagen zu Beeinträchtigungen bei der Postzustellung kommen, so ein Polizeisprecher. Pakete oder Briefe seien jedoch nicht beschädigt worden.

