Stand: 25.11.2021 16:39 Uhr Wismar: Polizist schießt auf fliehendes Auto

Ein Polizist hat auf der A20 auf ein Auto geschossen, das nach Angaben einer Polizeisprecherin mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugerast ist. Zuvor hatten mehrere Beamte zwei Autos verfolgt, die von einem Parkplatz vor einer Kontrolle geflohen waren. Als es in Höhe Wismars gelang, eines der Autos anzuhalten, sei der zweite Wagen mit hohem Tempo auf einen Beamten zugerast, hieß es, er habe zur Seite springen müssen. Dabei habe der Polizist Schüsse auf das Auto abgegeben. Der Wagen wurde später verlassen in Groß Stieten (Landkreis Nordwestmecklenburg) gefunden, in dessen Nähe auch der Fahrer entdeckt wurde. Verletzt wurde den Angaben zufolge bei dem Zwischenfall niemand. | 25.11.2021 16:34