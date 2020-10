Stand: 04.10.2020 14:51 Uhr Wismar: Polizei ermittelt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße an der Mole in Wismar hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zu Sonntag hatte ein Stromkasten im Hausflur Feuer gefangen. Eine Frau wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die etwa 40 Bewohner mussten ihre Wohnungen wegen der starken Rauchentwicklung verlassen und sind zeitweise bei Bekannten untergekommen. Der Einsatz dauerte dreieinhalb Stunden, so die Feuerwehr. | 04.10.2020 14:51