Stand: 13.08.2023 08:30 Uhr Wismar: Pizzalieferdienst überfallen, Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Wismar sucht zwei Räuber. Gegen 10.45 Uhr am Sonnabend haben die beiden die Filiale eines Pizzalieferdienstes in der Lübschen Straße überfallen und die Tageseinnahmen geraubt. Die eingeleitete Fahndung ist bislang erfolglos geblieben. Beide Täter waren komplett in schwarz gekleidet. Einer von ihnen wird als kräftig und gut 1,80 m groß beschrieben. Wer etwas gesehen oder bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

