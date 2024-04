Stand: 09.04.2024 07:30 Uhr Linstow: Weltmeisterschaft der Fährtenhunde

In Linstow (Landkreis Rostock) eröffnet heute die Weltmeisterschaft der Fährtenhunde. Bereits gestern sind die 49 Hundeführer mit ihren Vierbeinern angereist. Sie kommen aus 22 Nationen der ganzen Welt. Nach der Eröffnungsfeier am Nachmittag finden bis Sonntag die Wettkämpfe statt. In dieser Zeit sollen die Hunde auf einer Fährte versteckte Gegenstände mit ihrer Nase erschnüffeln. Ausrichter der WM ist der Hundesportverein Güstrow.

