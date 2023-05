Stand: 30.05.2023 08:02 Uhr Wismar: Neues Forschungszentrum geplant

In Wismar soll ein Forschungszentrum für Brennstoff- und Elektrolyseforschung sowie maritime Anwendungen entstehen. Es wäre eines von vier solcher Zentren in der Metropolregion Hamburg. Weitere Standorte sind in Heide (Schleswig-Holstein), Stade (Niedersachsen) und Hamburg angedacht. Laut Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) war unter anderem entscheidend, dass Wismar Hochschulstandort ist. Noch befindet sich das Projekt in einer Vorbereitungsphase bis 2025.

