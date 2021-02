Stand: 25.02.2021 08:29 Uhr Wismar: Neuer Wonnemar-Eigentümer will alle Jobs erhalten

Der neue Eigentümer der Wonnemar-Erlebnisbäder hat sich am Mittwoch in Wismar vorgestellt und seine Pläne für das Freizeibad präsentiert. Der Unternehmer Robert Maier aus Bayern will, dass alle Wonnemar-Freizeitbäder vor Ort und nicht mehr zentral verwaltet werden. Jobs seien nicht in Gefahr, alle etwa 100 Arbeitsplätze in Wismar bleiben laut Maier erhalten. Aus Sicht der Stadt Wismar ist der Kauf noch nicht abgeschlossen. So gibt es zum Beispiel ausstehende Forderungen der Stadt. | 25.02.2021 08:27