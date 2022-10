Stand: 02.10.2022 14:33 Uhr Wismar: Mann von Randalierern angegriffen

In Wismar sollen vier Männer am Samstagabend in der Nähe des Bahnhofs randaliert und einen Zeugen angegriffen haben. Der 26-Jährige hatte die mutmaßlichen Randalierer beobachtet und wollte sie stoppen. Als er die Männer ansprach, wurde er von ihnen angegriffen und im Gesicht sowie am Kopf verletzt. Das Opfer musste ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.

