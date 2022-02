Stand: 05.02.2022 15:02 Uhr Wismar: Mann mit Gewehr löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann mit Gasmaske und Gewehr hat auf dem auf dem Parkplatz des Burgwallcenters in Wismar am Sonnabendmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er war Passanten aufgefallen, die darauhin die Polizei verständigten. Die Polizei stoppte schließlich das Auto des Mannes und stellte sechs Softair-Waffen sicher. Auch wenn es sich um keine scharfen Waffen gehandelt habe, werde gegen den Mann wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt, so die Polizei. | 05.02.2022 15:01

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.02.2022 | 16:00 Uhr