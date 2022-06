Stand: 16.06.2022 06:35 Uhr Wismar: Mann hängt an Fenster - Polizei und Feuerwehr retten ihn

Die Polizei hat am Mittwochabend einen Mann in Wismar aus einer Notlage gerettet. Wie die Beamten mitteilten, hing er an einem angekippten Küchenfenster einer Wohnung im vierten Stock und drohte abzustürzen. Ein Zurückziehen in die Wohnung sei nicht möglich gewesen. Bis die Feuerwehr eingetroffen ist, hielten zwei Polizisten den Mann über ein Hausflurfenster fest. Die Feuerwehr rettete ihn schließlich über eine Drehleiter. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Warum er an dem Fenster hing, ist bislang unklar. | 16.06.2022 06:24