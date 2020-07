Stand: 28.07.2020 06:39 Uhr

Wismar: Löwe-Speicher steht erneut zum Verkauf

Der sogenannte Löwe-Speicher am Alten Hafen in Wismar steht wieder zum Verkauf. Für rund 460.000 Euro kann das ehemalige Getreidesilo erworben werden. Der Käufer muss aber laut Ausschreibung ein schlüssiges Nutzungskonzept mitbringen, welches einen Mehrwert für Wismar bietet. Es ist der letzte verbliebene Speicher, der noch nicht saniert wurde. Erst im vergangenen Dezember war der dritte Versuch gescheitert, aus dem Gebäude ein Tauchzentrum zu machen. Taucher sollten in den 71 Röhren des Silos bis zu 20 Meter tief tauchen können. Eine Bank zog sich in letzter Minute aus dem 30 Millionen Euro teuren Projekt zurück. | 29.07.2020 06:35